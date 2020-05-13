Более 370 промышленных организаций в Москве возобновят работу

Ряд московских промышленных организаций возобновит работу. Сотрудники каждой из них обязаны соблюдать меры предосторожности на фоне пандемии COVID-19.

Предприятия столичного автопрома, легкой и машиностроительной промышленности возобновляют работу. После перерыва работать начинают и производства компьютеров, электроники и прочих готовых изделий, заявил заместитель главы столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. С 12 мая на территории города начали функционировать 370 крупных и средних организаций, передает mos.ru.

Введенные ранее ограничительные меры были сняты с промышленных и строительных организаций указом мэра Москвы Сергея Собянина. Однако окончательное решение о возобновлении функционирования будет приниматься каждым предприятием самостоятельно. Сейчас многие заводы проводят дезинфекцию цехов и инструктаж для сотрудников.

Актуальную информацию о решениях властей, нацеленных на борьбу с пандемией, можно найти на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там описаны симптомы заболевания, после выявления которых россияне должны обращаться за медпомощью, и указаны контакты всероссийской единой линии.