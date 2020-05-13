Ростуризм учтет новые меры безопасности при восстановлении работы индустрии

Туристическая отрасль России начнет последовательно снимать ранее объявленные ограничения с учетом всех мер безопасности, об этом на совещании с экспертным сообществом сообщила глава профильного ведомства Зарина Догузова.

Совещание главы Ростуризма с экспертами призвано составить перечень мер для последовательного снятия ограничений, введенных для противодействия коронавирусной инфекции. Индустрии необходимо начать восстановление после периода заморозки деятельности, именно ей предстоит стать одним из драйверов стабилизации в регионах, сообщают "Известия".

Восстановление работы будет проводиться с учетом всех мер безопасности. Отели и хостелы смогут начать работу при условии получения всех необходимых медицинских лицензий. Также обсуждалась возможность предоставления льгот компаниям и поддержка ключевых организаций, которые наиболее эффективно развивают туризм на территории России.