Дудчак: интернет-экономика получит дополнительный стимул для развития в будущем

Российские интернет-компании в 2019 году показали значительный прирост прибыли. Эксперты полагают, что тенденция сохранится и в текущем году, несмотря на пандемию коронавируса. Экономист и политолог Александр Дудчак объяснил, почему это произойдет.

Дудчак отметил, что распространение коронавируса спровоцировало не только спад экономических показателей, но и сформировало новую тенденцию. Последняя заключается в переходе компаний в онлайн-режим. Бизнес заинтересован в том, чтобы его услуги оставались как можно более доступными для граждан в будущем, пишет ФБА "Экономика сегодня". По словам эксперта, за счет этого начнут развиваться всевозможные онлайн-направления, а также весь Рунет.

По мнению Дудчака, онлайн-экономика в 2020 году будет расти по сравнению с другими сферами. Эта динамика будет стабильной. Экономист объяснил свою позицию тем, что со снятием действующих в стране ограничений наработки бизнеса за период самоизоляции продолжат использоваться. Таким образом интернет-экономика получит дополнительный стимул, чтобы развиваться в обозримой перспективе.

Эксперт подчеркнул, что пандемия уже дала общий импульс всей электронной экономике страны. Можно говорить о том, что переход бизнес-деятельности в Рунет и виртуальное пространство станет обязательным требованием для обеспечения конкурентоспособности.

Дудчак полагает, что интерес россиян к использованию интернет-сервисов сохранится и после выхода РФ из пандемии, так как за это время в онлайн-режиме стали доступны многие товары и услуги. Значительная часть деловой активности будет формироваться в виртуальном пространстве.