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 Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии

Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии
Власти Свердловской области начнут постепенное послабление ограничительных мер с 19 мая

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 Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии

Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии
17:32   13 Мая 2020
Политика

Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии

Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии

Авторы доклада о присутствии бойцов ЧВК «Вагнера» в Ливии включили в документ несуществующие данные из пресс-релиза Африканского командования ВС США (US AFRICOM) 2019 года.

Панель экспертов ООН со ссылкой на пресс-релиз US AFRICOM утверждает, что в ноябре прошлого года в Триполи сотрудники ЧВК «Вагнера» при помощи российских систем ПВО якобы сбили беспилотник. Журналисты Федерального агентства новостей проверили данную информацию и выяснили, что в пресс-релизе американского командования нет ни слова о России и ЧВК «Вагнера». Экспертная группа ООН намеренно прибегла к редактированию заявления AFRICOM для очередной провокации против России. 

ФАН тщательно исследовал доклад ООН и установил, что все 53 пункта секретного доклада основаны на фейках и вбросах. Разбор 22 из 53 уже опубликован в первой части масштабного расследования ФАН.

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Автор: Олег Королев
#расследование #оон #ливия #доклад #чвк вагнера

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