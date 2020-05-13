Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии

Авторы доклада о присутствии бойцов ЧВК «Вагнера» в Ливии включили в документ несуществующие данные из пресс-релиза Африканского командования ВС США (US AFRICOM) 2019 года.

Панель экспертов ООН со ссылкой на пресс-релиз US AFRICOM утверждает, что в ноябре прошлого года в Триполи сотрудники ЧВК «Вагнера» при помощи российских систем ПВО якобы сбили беспилотник. Журналисты Федерального агентства новостей проверили данную информацию и выяснили, что в пресс-релизе американского командования нет ни слова о России и ЧВК «Вагнера». Экспертная группа ООН намеренно прибегла к редактированию заявления AFRICOM для очередной провокации против России.

ФАН тщательно исследовал доклад ООН и установил, что все 53 пункта секретного доклада основаны на фейках и вбросах. Разбор 22 из 53 уже опубликован в первой части масштабного расследования ФАН.