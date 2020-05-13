Корреспондент ФАН рассказал о дешевом и безопасном отдыхе в Сирии

Сирия готова принимать туристов. Сейчас абсолютно безопасно в Дамаске, Алеппо, Тартусе и Латакии, которые по климату и уровню культурного обогащения сравнимы с Грецией.

Об этом рассказал специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума в онлайн-эфире на тему «Где отдыхать этим летом?», который в среду, 13 мая, провела Медиагруппа «Патриот».

По словам журналиста, коронавирус, из-за которого на какое-то время были закрыты многие страны, затронул и Сирию, но не в критичном масштабе.

«Люди в масках, перчатках. Масштаб бедствия не такой серьезный, заразились десятки, не критично», — отметил он.

Также Джума сообщил, что из-за войны Сирия потеряла международный туризм, но внутренний туризм сохранился и страна готова принимать туристов, тем более, что русских там обожают.

«Попасть в Сирию просто – прямые рейсы. Прилетаете в Дамаск, в Латакию прямых рейсов нет. Путь из Дамаска в Латакию не опасный, в отличие от 2018 года. КПП военных нет, трасса разблокирована, освобождена от боевиков. За 3–2,5 часа можно доехать на такси, автобусе до Латакии. Можно дальше и в Тартус», — рассказал корреспондент, который большую часть жизни прожил как раз в Латакии.

По его словам, в некоторых отелях, номера можно забронировать через интернет. Цены меняются и о них придется узнавать уже на месте, но, в любом случае, они будут ниже, чем где бы то ни было. Виза для россиян оформляется в посольстве, но ее можно оформить и по прилету – в аэропорту. На сто долларов, добавил Джума, можно неделю полноценно питаться в местных кафе.

«Что делать там? Помимо пляжного отдыха, пляжи не шикарные, но бесплатные, воды неглубокие, прогреваются. Кафешки есть. Есть еще и отдых для любителей истории архитектуры. Сирия даст фору даже Греции!», — добавил журналист.

При этом он с сожалением отметил, что попасть в древнюю Пальмиру пока сложно, туров туда нет.

В заключение Джума добавил, что ситуация с террористической угрозой еще полностью не решена – спящие ячейки, кто-то пытается совершить вылазки и диверсии, но их ловят и обезвреживают. Ситуация, по его словам, совсем не та, что была год назад.