Собянин: социальные помощники оказали более 300 тыс. услуг самоизолировавшимся москвичам

В среду, 13 мая, мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с участниками проекта «Мой социальный помощник». По итогам беседы с волонтерами и работниками соцобслуживания глава столицы принял ряд решений.

Собянин постановил выплачивать по 25 тысяч рублей дополнительно соцработникам, которые в ходе деятельности контактируют с людьми. По мнению мэра, нужно привлекать к волонтерской деятельности молодых людей, которые уже переболели коронавирусом. Их организм более устойчив к вирусу COVID-19.

Также доплатой в размере 45 тысяч рублей обеспечат врачей, которые работают в психоневрологических интернатах и домах престарелых. Все городские выплаты осуществят в течение трех месяцев — с 15 апреля по 15 июля 2020 года. По словам Собянина, важно включать в московский стандарт социальной работы те практики, которые были получены за прошедший период пандемии.

В условиях коронавирусной эпидемии социальные службы столицы получили почти два миллиона новых клиентов. Ими стали пожилые люди старше 65 лет, которые оказались заперты дома из-за режима самоизоляции. Если им не могли помочь родственники и близкие, на помощь приходили соцработники.

В колл-центр проекта «Мой социальный помощник» за полтора месяца позвонили больше миллиона раз и оставили заявки на получение свыше 370 тысяч услуг. Почти 90 процентов от всех заявок уже выполнили, остальные находятся в работе.

У пожилых москвичей наиболее популярными услугами стала покупка лекарств и доставка их на дом. Также поступали заявки на покупку и доставку продуктов и оформление обещанных правительством выплат в период самоизоляции. На эти услуги оставили более 24 тысяч заявок. Сейчас все они выполнены.

«Мой социальный помощник» — крупнейший проект помощи москвичам, которые находятся на строгом режиме самоизоляции. В команду проекта вошло более девяти тысяч сотрудников Центра социального обслуживания и полторы тысячи волонтеров. Операторы колл-центра принимают обращения от граждан ежедневно с 8.00 до 21.00.