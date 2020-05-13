Столетняя россиянка победила коронавирус

Федеральное медико-биологическое агентство сообщило о первом пациенте возрастом 100 лет, которому удалось излечиться от инфекции.

Пелагея Михайлова находилась в больнице на плановом лечении. У ее соседки по палате выявили коронавирусную инфекцию. Столетнюю пациентку выписали из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, где она проходила лечение. Отмечается, что россиянка отправилась домой в день своего рождения — 13 мая, когда ей исполнилось 100 лет.

Ранее самая пожилая жительница Испании смогла победить болезнь. Об этом сообщили родственники 113-летней пациентки в социальной сети. Известно, что во время болезни женщина находилась на изоляции в своей комнате в доме престарелых.

Вспышка коронавируса охватила большинство стран мира. По данным Университета Джона Хопкинса, США занимают первое место по числу жертв COVID-19, а также выявленных пациентов с соответствующим диагнозом.