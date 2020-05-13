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16:03   13 Мая 2020
Общество

Столетняя россиянка победила коронавирус

Столетняя россиянка победила коронавирус

Федеральное медико-биологическое агентство сообщило о первом пациенте возрастом 100 лет, которому удалось излечиться от инфекции.

Пелагея Михайлова находилась в больнице на плановом лечении. У ее соседки по палате выявили коронавирусную инфекцию. Столетнюю пациентку выписали из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, где она проходила лечение. Отмечается, что россиянка отправилась домой в день своего рождения — 13 мая, когда ей исполнилось 100 лет. 

Ранее самая пожилая жительница Испании смогла победить болезнь. Об этом сообщили родственники 113-летней пациентки в социальной сети. Известно, что во время болезни женщина находилась на изоляции в своей комнате в доме престарелых.

Вспышка коронавируса охватила большинство стран мира. По данным Университета Джона Хопкинса, США занимают первое место по числу жертв COVID-19, а также выявленных пациентов с соответствующим диагнозом.

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Автор: Яна Либерман
#выписка #пациент #коронавирус

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