В РАНХиГС предложили меры поддержки мигрантов

Социологи из РАНХиГС выступили с предложением к правительству оказать финансовую помощь для иностранцев.

Среди опрошенных трудовых мигрантов столицы 54% были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Полностью лишись источников дохода 32% иностранцев, сообщает NEWS.ru.

В Москве находится примерно 1,5 млн трудовых мигрантов. Согласно статистике опроса, полностью потеряли источник дохода около 500 тысяч человек. Помимо этого часто появляются сообщения о мигрантах, оставшихся без жилья.

В условиях пандемии взаимосвязь между благополучием граждан страны и положением мигрантов намного сильнее, чем раньше, отмечают специалисты РАНХиГС. Поэтому для мигрантов необходимо обеспечить условия для получения еды и жилья до появления у них возможности уехать в родную страну или устроится на новую работу. Помимо этого предлагается обеспечить более обширный доступ иностранцев к услугам здравоохранения.