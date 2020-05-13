В РАНХиГС предложили меры поддержки мигрантов

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Московские власти опровергли вброс о занижении данных о смертности пациентов с COVID-19

Московские власти опровергли вброс о занижении данных о смертности пациентов с COVID-19

 Глава РФПИ рассказал о первых итогах исследования российского препарата против COVID-19

Глава РФПИ рассказал о первых итогах исследования российского препарата против COVID-19
Фитин заявил, что Турция и ЕС препятствуют возвращению беженцев в Сирию

Фитин заявил, что Турция и ЕС препятствуют возвращению беженцев в Сирию

 Путин был вынужден несколько раз повторить просьбу о выплате премий медикам

Путин был вынужден несколько раз повторить просьбу о выплате премий медикам
США готовятся закрыть небо для России вопреки уговорам генералов НАТО

США готовятся закрыть небо для России вопреки уговорам генералов НАТО

 Корреспондент ФАН рассказал о дешевом и безопасном отдыхе в Сирии

Корреспондент ФАН рассказал о дешевом и безопасном отдыхе в Сирии
Московские власти опровергли вброс о занижении данных о смертности пациентов с COVID-19

Московские власти опровергли вброс о занижении данных о смертности пациентов с COVID-19

 Глава РФПИ рассказал о первых итогах исследования российского препарата против COVID-19

Глава РФПИ рассказал о первых итогах исследования российского препарата против COVID-19
Фитин заявил, что Турция и ЕС препятствуют возвращению беженцев в Сирию

Фитин заявил, что Турция и ЕС препятствуют возвращению беженцев в Сирию

 Путин был вынужден несколько раз повторить просьбу о выплате премий медикам

Путин был вынужден несколько раз повторить просьбу о выплате премий медикам
США готовятся закрыть небо для России вопреки уговорам генералов НАТО

США готовятся закрыть небо для России вопреки уговорам генералов НАТО

 Корреспондент ФАН рассказал о дешевом и безопасном отдыхе в Сирии

Корреспондент ФАН рассказал о дешевом и безопасном отдыхе в Сирии
16:02   13 Мая 2020
Политика

В РАНХиГС предложили меры поддержки мигрантов

В РАНХиГС предложили меры поддержки мигрантов

Социологи из РАНХиГС выступили с предложением к правительству оказать финансовую помощь для иностранцев.

Среди опрошенных трудовых мигрантов столицы 54% были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Полностью лишись источников дохода 32% иностранцев, сообщает NEWS.ru.

В Москве находится примерно 1,5 млн трудовых мигрантов. Согласно статистике опроса, полностью потеряли источник дохода около 500 тысяч человек. Помимо этого часто появляются сообщения о мигрантах, оставшихся без жилья.

В условиях пандемии взаимосвязь между благополучием граждан страны и положением мигрантов намного сильнее, чем раньше, отмечают специалисты РАНХиГС. Поэтому для мигрантов необходимо обеспечить условия для получения еды и жилья до появления у них возможности уехать в родную страну или устроится на новую работу. Помимо этого предлагается обеспечить более обширный доступ иностранцев к услугам здравоохранения. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#москва #мигранты #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...