Какими полномочиями правительство хочет наделить полицию в 2020 году

Правительство РФ внесло в ГД законопроект, расширяющий полномочия полицейских. Заместителя министра внутренних дел РФ Игоря Зубова назначили официальным представителем кабмина при рассмотрении проекта закона.

Согласно законопроекту, сотрудникам полиции предложили разрешить применять оружие при задержании, если гражданин «совершает иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения». Кроме того, полицейские получат право проникать в жилье для задержания не только подозреваемых, но и тех, кто скрывается там с места преступления. Еще одним основанием для проникновения в жилье станут показания очевидцев о том, что в действиях проживающих там граждан есть признаки преступления.

Также сотрудникам полиции могут разрешить вскрывать автомобиль, если в машине без присмотра оставили младенца, либо там заблокировался подозреваемый. При этом, полицейский не будет отвечать за вред, причиненный машине при вскрытии, если данное действие было совершено на законных основаниях.

Еще одно нововведение — право оцеплять территории жилых домов. В зоне таких оцеплений полицейские будут вправе осматривать граждан, машины и перевозимые грузы. Если гражданин отказывается от осмотра, тогда полицейские вправе не выпускать его за периметр оцепления. Еще полицейским разрешат обозначать места преступлений и массовых мероприятий «доступными средствами, в том числе визуальными».

Работа ведется в правильном направлении, убежден председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. По его словам, все новшества соответствуют международной практике, права и свободы добропорядочных граждан не ущемляются, а полицейские получат необходимые полномочия для обеспечения общественной безопасности.

«Требуется соблюдать следующий вектор: полицейским должны предоставляться необходимые полномочия и пресекаться любые злоупотребления. То есть, следует поддерживать деятельность добропорядочных профессионалов и выгонять со службы случайных людей и предателей», — считает Цветков.

Понять кто есть кто среди участковых, сотрудников ППС и ДПС помогли бы персональные видеорегистраторы, убежден эксперт.

«Сильная Россия» уже выступает за то, чтобы все действия и обязанности сотрудников полиции были четко описаны в регламентирующих документах и нормативных актах, и описаны максимально прозрачно, чтобы не оставалось возможностей для двойного истолкования.

«Таким образом и права граждан, и самих полицейских будут максимально защищены», — резюмировал Цветков.