Банк России сообщил о росте реального эффективного курса рубля на 0,1%

Реальный эффективный курс рубля к прочим валютам в апреле вырос на 0,1%, несмотря на мировую финансовую рецессию и сокращение товарооборота. Об укреплении платежного средства сообщает Банк России.

Курс рубля рассчитывается, в том числе, относительно инфляции и основных торговых партнеров страны, поясняют в Центробанке РФ. При его подсчете учитывается состояние платежных средств иных государств и их доля во внешней торговле. В апреле реальный эффективный курс рубля вырос на 0,1% — таким образом, среднее значение в первом квартале текущего года снизилось всего на 0,5%, сообщает ТАСС.

Механизм подсчета реального эффективного курса позволяет судить не только об обмене валют, но и о состоянии торговых отношений. Так, российский рубль снизился к доллару всего на 1,6%, хотя его номинальный курс демонстрировал усилившуюся волатильность.