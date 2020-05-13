Собянин не исключил возможное открытие МФЦ в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что думает о возможности открытия некоторых МФЦ в столице.

Глава администрации Москвы отметил, что пока не принято решение об открытии МФЦ в городе, так как эта идея пока находится в стадии разработки. Однако ранее работники строительных фирм возобновили свою деятельность.

Во время встречи социальными работниками и волонтерами из объединений "Мой социальный помощник" Собянин отметил, что пока центры работают в онлайн-режиме. И предложил волонтерам помочь пожилым людям разобраться с системой электронной подачи заявок.