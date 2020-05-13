Архангельская область и Ненецкий округ начали процесс объединения

Процесс объединения регионов был запущен главами Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО).

Юрий Бездудный и Александр Цыбульский, врио глав НАО и Архангельской области, подписали меморандум о намерении объединения регионов в Нарьян-Маре. В департаменте пресс-службы и информации администрации губернатора и правительства Архангельской области рассказали, что этим путем главы регионов намерены создать новый субъект РФ.