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Архангельская область и Ненецкий округ начали процесс объединения

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Архангельская область и Ненецкий округ начали процесс объединения

Архангельская область и Ненецкий округ начали процесс объединения

 Быстрая реакция врачей помогла избежать больших жертв в больнице Святого Георгия

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15:38   13 Мая 2020
Общество

Архангельская область и Ненецкий округ начали процесс объединения

Архангельская область и Ненецкий округ начали процесс объединения

Процесс объединения регионов был запущен главами Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО).

Юрий Бездудный и Александр Цыбульский, врио глав НАО и Архангельской области, подписали меморандум о намерении объединения регионов в Нарьян-Маре. В департаменте пресс-службы и информации администрации губернатора и правительства Архангельской области рассказали, что этим путем главы регионов намерены создать новый субъект РФ.

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Автор: Юлия Яковлева
#объединение #цыбульский

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