Украина грозит Турции оставить ее без туристов из-за «Катюши» на 9 мая

Посол Украины в Турции Андрей Сибиха возмутился тем, что на посвященном Дню Победы передвижном концерте в Аланье, была исполнена советская песня «Катюша». По его словам, из-за этого Турция в преддверии отпускного сезона рискует остаться без украинских туристов.

Свое неудовольствие тем, как муниципальные власти турецкого города решили отмечать 9 Мая, Сибиха выразил на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Аланье были введены в заблуждение. Тот факт, что муниципалитет Аланьи поддерживает провокационные действия, свидетельствует о неуважении к чувствам миллионов украинцев. Или в действительно красивой Аланье больше не хотят украинских туристов?», — написал посол.

Возмущенную реакцию украинского дипломата на исполнение в турецком городе русской «Катюши» прокомментировал российский сенатор Сергей Морозов, который напомнил, что Турция является суверенным государством, членом ООН, и никто не может указывать ей, какие петь песни и как отмечать праздники.

«Абсолютно не дело украинских чиновников что-то навязывать туркам. Это во-первых», — подчеркнул сенатор, слова которого приводит ФАН.

Во-вторых, он напомнил, что подобные заявления с украинской стороны звучали ранее относительно отдыха украинских туристов в Крыму.

«Но Крым — не Турция. Мнение украинский властей по этому поводу просто радикальное. Тем не менее пока не было пандемии нового типа коронавируса, был прошлогодний туристический сезон. Огромное количество украинских туристов бежало в Крым, прекрасно проводило время», — подчеркнул Морозов, добавил, что украинские отдыхающие в Крыму не жаловались ни на отношение к себе, ни на обслуживание.

По мнению сенатора, идея лишить Турцию украинских туристов заранее обречена на провал, если только в Киеве не решат перекрыть воздушное сообщение. Туристы сами выбирают, куда им отправиться на отдых.

«В-третьих, трудно представить себе, что украинское руководство сознательно закроет авиасообщение с Турцией. Это на уровне разрыва дипломатических отношений. Я плохо себе представляю последствия подобных действий», — добавил Морозов.

В завершение беседы сенатор напомнил, что украинцы и так живут в сложных социально-экономических условиях, и, если лишить их еще и возможности выбирать, где они хотят отдохнуть – это приведет к крайне негативной реакции населения. Поэтому подобные заявления украинских политиков можно рассматривать не иначе как «пугалку», не имеющую никаких последствий, кроме «пропагандистского свистка».