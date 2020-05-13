Более 21 тыс. москвичей вылечились от коронавируса

Московские врачи в минувшие сутки выписали 1864 человека после окончания лечения от COVID-19, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общее число излечившихся от коронавируса пациентов составляет 21 506 человек, отметила Ракова. По ее словам, теперь они могут стать донорами плазмы, которая поможет в лечении остальных пациентов, или же присоединиться к социальным волонтерам, передает портал mos.ru.

После выписки излечившиеся от коронавируса граждане некоторое время остаются под наблюдением медиков. Им также необходимо соблюдать рекомендации специалистов для полноценного восстановления. Стать донором или волонтером можно будет после окончательного выздоровления и при отсутствии хронических заболеваний.

Труд российских медиков, которые сейчас противостоят пандемии коронавирусной инфекции, обязательно будет отмечен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле поддержали идею о награждении медицинских работников, однако пока неизвестно, какие именно награды получат врачи.