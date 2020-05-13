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Фитин заявил, что Турция и ЕС препятствуют возвращению беженцев в Сирию

Фитин заявил, что Турция и ЕС препятствуют возвращению беженцев в Сирию

 Путин был вынужден несколько раз повторить просьбу о выплате премий медикам

Путин был вынужден несколько раз повторить просьбу о выплате премий медикам
Расследование ФАН опровергло 22 пункта доклада экспертов ООН о ЧВК «Вагнера»

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15:25   13 Мая 2020
Общество

Более 21 тыс. москвичей вылечились от коронавируса

Более 21 тыс. москвичей вылечились от коронавируса

Московские врачи в минувшие сутки выписали 1864 человека после окончания лечения от COVID-19, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общее число излечившихся от коронавируса пациентов составляет 21 506 человек, отметила Ракова. По ее словам, теперь они могут стать донорами плазмы, которая поможет в лечении остальных пациентов, или же присоединиться к социальным волонтерам, передает портал mos.ru.

После выписки излечившиеся от коронавируса граждане некоторое время остаются под наблюдением медиков. Им также необходимо соблюдать рекомендации специалистов для полноценного восстановления. Стать донором или волонтером можно будет после окончательного выздоровления и при отсутствии хронических заболеваний.

Труд российских медиков, которые сейчас противостоят пандемии коронавирусной инфекции, обязательно будет отмечен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле поддержали идею о награждении медицинских работников, однако пока неизвестно, какие именно награды получат врачи.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #выздоровление #коронавирус

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