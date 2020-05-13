Зачем В2В-бизнесу нужны социальные сети

Что дадут бизнесу сегмента В2В соцсети и как там пиариться, расскажет главый редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов. Онлайн-курс «PR в социальных сетях для В2В» начнется 20 мая.

Зачастую аккаунты компаний в соцсетях пестрят контентом, который никто не читает. Спикер расскажет, как написать рекламный текст, который будет работать. Материал поделен на пять вебинаров, по полтора часа каждый. Участники курсов изучат не только теорию, но и попробуют себя на практике, поработают с кейсами, получат упражнения.

Лектор курса расскажет:

что такое инфоповоды и где их брать;

как сделать публикацию «вирусной»;

чем наполнять страницы фирм в соцсетях;

как привлечь и удержать внимание читателя

и другие вопросы по пиару в соцсетях для В2В-компаний.

Программа и запись на онлайн-курс доступны по ссылке.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.