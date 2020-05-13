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15:22   13 Мая 2020
Политика

Фитин заявил, что Турция и ЕС препятствуют возвращению беженцев в Сирию

Фитин заявил, что Турция и ЕС препятствуют возвращению беженцев в Сирию

Сирийское правительство во главе с президентом Башаром Асадом в целях борьбы с коронавирусной инфекцией возвращает беженцев на родину. Об этом заявил эксперт Владимир Фитин.

В среду, 13 мая, Фитин побеседовал с корреспондентом Федерального агентства новостей и прокомментировал действия сирийских властей в борьбе с COVID-19. Среди них — карантинные меры, возвращение сограждан и контроль за заболеваемостью в стране.

Он отметил, что в такое непросте время очень важно возвращать соотечественников на родину, чем и занимаются большинство государств, в том числе Сирия. Правительство САР по главе с Асадом идет по пути успешного международного опыта, подчеркнул собеседник агентства. 

Жители любых стран оказываются в очень непростой ситуации, находясь на территории чужого государства. У них заканчиваются деньги, а также отсутствует возможность воспользоваться медицинскими услугами, напомнил эксперт. 

Фитин призвал сирийцев вернуться на родину, чтобы жить у себя дома и пользоваться здравоохранением. Однако массового возвращения в Сирию не происходит, так как есть страны, препятствующие этому, в том числе государства Евросоюза и Турция.

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Автор: Илья Романович
#сирия #асад #беженцы

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