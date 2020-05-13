США готовятся закрыть небо для России вопреки уговорам генералов НАТО

Группа отставных генералов НАТО призвала США не разрывать Договор по открытому небу (ДОН). Британское издание The Guardian со ссылкой на источники в администрации США пишет, что госсекретарь Майк Помпео и министр обороны США Марк Эспер твердо намерены выйти из соглашения, которое многие мировые эксперты называют гарантией стабильности и мира между государствами.

«На протяжении всей своей деятельности договор повышал военную прозрачность и предсказуемость, помогал укреплять доверие и взаимопонимание», — считают военные командиры США в отставке.

Гарант объективности

Договор был подписан в 1992 году 23-мя государствами ОБСЕ. В текущем виде он действует с 2002 года и разрешает 34 странам-участницам открыто собирать данные о военных силах друг друга. Россия является фактическим участником договора с начала 90-х. Соглашение позволяет участникам послать свой разведывательный летательный аппарат, который не оснащен каким-либо видом вооружения, на территорию другой страны. Там наблюдатель совершает облет по согласованному маршруту, после чего возвращается домой.

ДОН укрепил доверие между бывшими участниками холодной войны. Редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков объяснил «Политике Сегодня», что сегодня это единственная возможность получить объективную информацию о состоянии вооруженных сил другого государства. Спутниковые снимки из космоса не дают такой детальной картинки, которую могут получить разведывательные аппараты.

«Возможности современных оптико-визуальных разведывательных спутников пока достаточно ограничены. С самолета площадь видимости меньше, но можно получить наиболее достоверную картинку в реальном масштабе. А радиотехнические комплексы могут еще более точно определять определенные объекты и их нахождение», — отметил военный эксперт.

Режим «открытого неба» снижает риск наращивания какой-либо страной наступательной военной мощи. Те данные, которые получают разведчики во время открытых полетов, доступны всем странам-участницам договора. Отсюда следует вывод: если страна хочет выйти из ДОНа, значит ей есть что скрывать.

Печальное решение

В конце октября 2019 года газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести страну из Договора по открытому небу. Ссылаясь на свои источники в Белом доме, издание подчеркнуло, что окончательное решение по ДОНу еще не принято.

Оно не принято до сих пор. Глава МИД РФ Сергей Лавров в октябре назвал выход США из «открытого неба» «печальным», а спустя время объяснил позицию Вашингтона:

«У американцев, у нынешней администрации концептуально, принципиально есть неприятие каких-либо видов контроля над американской военной деятельностью, особенно, когда этот контроль осуществляется на территории или над территорией Соединенных Штатов».

Возможный выход США из соглашения означает, что отныне Вашингтон будет дозировано выдавать информацию о состоянии американских вооруженных сил, имея возможность наращивать мощь и готовиться к полномасштабному военному вторжению.

«Договор по открытому небу позволяет убедиться, что страны-участницы не готовятся к полномасштабному военному конфликту. <…> Если этот договор ликвидировать совсем, то больше не будет достоверного источника информации и начнет властвовать пропаганда, в частности и антироссийская», — добавил Леонков.

Загадочный Калининград

Одна из причин недовольства США по «открытому небу» — введенные Россией ограничения на полеты над Калининградской областью. Правительство РФ установило лимит в 500 километров, вместо пяти с половиной тысяч по стандартам ДОНа. Дело в том, что размеры области составляют 108 километров с севера на юг и 205 километров с востока на запад.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее объясняла, что подобные меры приняты из-за проблем ограниченного воздушного пространства над регионом и обилия летательных средств в воздухе.

«Мы были вынуждены минимизировать издержки путем объявления максимальной дальности для полетов над Калининградской областью. <…> Дальность в 500 километров позволяет в рамках каждого полета над Калининградской областью наблюдать любую ее точку, пусть даже самую дальнюю, то есть сохраняется и изначальная эффективность наблюдения», — заявила Захарова.

В своем обращении отставные генералы НАТО добавили, что выход США из ДОНа неразумен еще и потому, что страна уже не сможет совершать разведывательные полеты над Россией. Та, в свою очередь, будет иметь возможность осматривать американские военные базы с воздуха на территории Европы.

В число участников Договора по открытому небу входят Россия, США, Германия, Италия, Франция, Турция, Великобритания, Норвегия, Белоруссия и другие государства. С момента вступления соглашения в силу было проведено около полутора тысяч наблюдательных полетов. Треть из них — полеты разведывательных самолетов США над Россией.