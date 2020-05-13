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Архангельская область и Ненецкий округ начали процесс объединения

Архангельская область и Ненецкий округ начали процесс объединения

 Быстрая реакция врачей помогла избежать больших жертв в больнице Святого Георгия

Быстрая реакция врачей помогла избежать больших жертв в больнице Святого Георгия
Фитин заявил, что Турция и ЕС препятствуют возвращению беженцев в Сирию

Фитин заявил, что Турция и ЕС препятствуют возвращению беженцев в Сирию

 Путин был вынужден несколько раз повторить просьбу о выплате премий медикам

Путин был вынужден несколько раз повторить просьбу о выплате премий медикам
Расследование ФАН опровергло 22 пункта доклада экспертов ООН о ЧВК «Вагнера»

Расследование ФАН опровергло 22 пункта доклада экспертов ООН о ЧВК «Вагнера»

 Панель экспертов ООН добавила в доклад о ЧВК в Ливии уже разоблаченные вбросы

Панель экспертов ООН добавила в доклад о ЧВК в Ливии уже разоблаченные вбросы
14:55   13 Мая 2020
Общество

Кремль наградит борющихся с коронавирусом врачей

Кремль наградит борющихся с коронавирусом врачей

Администрация президента России поддерживает предложение отметить врачей, оказывающих поддержку пациентам с коронавирусом. Медицинских работников обязательно наградят. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Песков вместе со своей супругой, фигуристкой Татьяной Навкой, госпитализированы с положительным тестом на COVID-19. Жена пресс-секретаря российского лидера сообщила у себя в Instagram, что болезнь протекает у нее в легкой форме.

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Автор: Кристина Мокроусова
#песков #врачи #коронавирус

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