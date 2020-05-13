Кремль наградит борющихся с коронавирусом врачей

Администрация президента России поддерживает предложение отметить врачей, оказывающих поддержку пациентам с коронавирусом. Медицинских работников обязательно наградят. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Песков вместе со своей супругой, фигуристкой Татьяной Навкой, госпитализированы с положительным тестом на COVID-19. Жена пресс-секретаря российского лидера сообщила у себя в Instagram, что болезнь протекает у нее в легкой форме.