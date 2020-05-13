Путин обратил внимание на исполнительскую дисциплину местных властей
Исполнительская дисциплина играет важную роль при выплате дополнительных средств медработникам. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что уже обращал внимание на ситуацию с дополнительными выплатами работникам медицинской сферы. Речь идет о выплатах, которые не во всех регионах были сделаны своевременно. Об этом президент напомнил во время совещания по вопросам поддержки авиационного производства и авиаперевозок.
Путин рассказал, что стоило только обратить внимание на этот вопрос, как работа закипела. Он также призвал обратить внимание на исполнительскую дисциплину.