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Фитин заявил, что Турция и ЕС препятствуют возвращению беженцев в Сирию

Фитин заявил, что Турция и ЕС препятствуют возвращению беженцев в Сирию

 Путин был вынужден несколько раз повторить просьбу о выплате премий медикам

Путин был вынужден несколько раз повторить просьбу о выплате премий медикам
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14:52   13 Мая 2020
Политика

Путин обратил внимание на исполнительскую дисциплину местных властей

Путин обратил внимание на исполнительскую дисциплину местных властей

Исполнительская дисциплина играет важную роль при выплате дополнительных средств медработникам. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что уже обращал внимание на ситуацию с дополнительными выплатами работникам медицинской сферы. Речь идет о выплатах, которые не во всех регионах были сделаны своевременно. Об этом президент напомнил во время совещания по вопросам поддержки авиационного производства и авиаперевозок.

Путин рассказал, что стоило только обратить внимание на этот вопрос, как работа закипела. Он также призвал обратить внимание на исполнительскую дисциплину.

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Автор: Василий Пименов
#путин #дисциплина #выплаты

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