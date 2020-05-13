Исполнительская дисциплина играет важную роль при выплате дополнительных средств медработникам. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что уже обращал внимание на ситуацию с дополнительными выплатами работникам медицинской сферы. Речь идет о выплатах, которые не во всех регионах были сделаны своевременно. Об этом президент напомнил во время совещания по вопросам поддержки авиационного производства и авиаперевозок.

Путин рассказал, что стоило только обратить внимание на этот вопрос, как работа закипела. Он также призвал обратить внимание на исполнительскую дисциплину.