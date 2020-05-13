Путин сообщил, что власти ищут источники поддержки на фоне снижения бюджета

Российские власти ищут средства на поддержку граждан и экономики, так как доходы бюджета существенно сократились из-за падения цен на нефть и другие энергоносители. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В среду, 13 мая, глава государства провел совещание, где обсуждались вопросы поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок. Путин заявил, что с бюджетом сложилась непростая ситуация из-за падения цен на нефть и другие энергоносители.

Президент отметил, что доходы бюджета значительно снизились, однако власти ищут источники для поддержки граждан и экономики, а также отдельных отраслей и предприятий. Он призвал заниматься этим до конца, чтобы достичь результата, ожидаемого от властей народом.