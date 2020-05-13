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Фитин заявил, что Турция и ЕС препятствуют возвращению беженцев в Сирию

Фитин заявил, что Турция и ЕС препятствуют возвращению беженцев в Сирию

 Путин был вынужден несколько раз повторить просьбу о выплате премий медикам

Путин был вынужден несколько раз повторить просьбу о выплате премий медикам
Расследование ФАН опровергло 22 пункта доклада экспертов ООН о ЧВК «Вагнера»

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14:46   13 Мая 2020
Экономика

Путин сообщил, что власти ищут источники поддержки на фоне снижения бюджета

Путин сообщил, что власти ищут источники поддержки на фоне снижения бюджета

Российские власти ищут средства на поддержку граждан и экономики, так как доходы бюджета существенно сократились из-за падения цен на нефть и другие энергоносители. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В среду, 13 мая, глава государства провел совещание, где обсуждались вопросы поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок. Путин заявил, что с бюджетом сложилась непростая ситуация из-за падения цен на нефть и другие энергоносители. 

Президент отметил, что доходы бюджета значительно снизились, однако власти ищут источники для поддержки граждан и экономики, а также отдельных отраслей и предприятий. Он призвал заниматься этим до конца, чтобы достичь результата, ожидаемого от властей народом.

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Автор: Яна Либерман
#путин #экономика #поддержка

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