Губернатор Петербурга подписал второй пакет мер поддержки бизнеса

Власти Санкт-Петербурга утвердили второй пакет мер по поддержки бизнеса в условиях пандемии. Соответствующий документ подписал губернатор города Александр Беглов.

На поддержку бизнеса город потратит около 9 млрд рублей. При этом каждая из предложенных мер, как объяснили в пресс-службе Смольного, потребует принятия отдельного правового акта.

Второй пакет мер дополняет меры федеральной поддержки, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из ключевых направлений поддержки предусматривает снижение налоговой нагрузки для предпринимателей и сокращение арендной платы. Предполагается, что налоговыми льготами смогут воспользоваться более 28 тысяч малых и средних предприятий (МСП) Санкт-Петербурга.

Также власти собираются ввести мораторий на начисление пени за просрочку оплаты услуг теплоснабжения для представителей малого и среднего бизнеса. Взыскание задолженности будет отложено до 30 июня.

Вторым направлением станет финансовая помощь МСП, обладающих высоким потенциалом восстановления. Ожидается, что этот вид поддержки смогут использовать порядка 4 тысяч петербургских предпринимателей для выплат зарплат сотрудникам.

Третье направление поддержки – увеличение доли госзакупок у МСП. Планируется, что в период с 2020 по 2024 годы доля госзакупок у МСП увеличится до 32,5%.