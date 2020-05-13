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 Путин был вынужден несколько раз повторить просьбу о выплате премий медикам

Путин был вынужден несколько раз повторить просьбу о выплате премий медикам
Расследование ФАН опровергло 22 пункта доклада экспертов ООН о ЧВК «Вагнера»

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14:33   13 Мая 2020
Политика

Путин был вынужден несколько раз повторить просьбу о выплате премий медикам

Путин был вынужден несколько раз повторить просьбу о выплате премий медикам

Президент РФ Владимир Путин заявил, что был вынужден несколько раз напоминать ответственным региональным органам, чтобы выплаты медикам, задействованным в борьбе с COVID-19, были произведены.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что регионы получили 27,5 миллиарда рублей на выплаты премий сотрудникам медицинского персонала, но израсходовано было лишь 4,5 миллиарда из этих средств.

Владимир Путин объявил, что с 12 мая завершается период нерабочих дней, который был введен из-за пандемии коронавируса. Ответственность за ограничительные меры переходит на региональные правительственные органы.

Путин отметил, что россияне будут постепенно и осторожно выходить из ограничений, чтобы не допустить риск ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #выплаты #медики #коронавирус

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