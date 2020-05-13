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 Быстрая реакция врачей помогла избежать больших жертв в больнице Святого Георгия

Быстрая реакция врачей помогла избежать больших жертв в больнице Святого Георгия
Фитин заявил, что Турция и ЕС препятствуют возвращению беженцев в Сирию

Фитин заявил, что Турция и ЕС препятствуют возвращению беженцев в Сирию

 Путин был вынужден несколько раз повторить просьбу о выплате премий медикам

Путин был вынужден несколько раз повторить просьбу о выплате премий медикам
Расследование ФАН опровергло 22 пункта доклада экспертов ООН о ЧВК «Вагнера»

Расследование ФАН опровергло 22 пункта доклада экспертов ООН о ЧВК «Вагнера»

 Панель экспертов ООН добавила в доклад о ЧВК в Ливии уже разоблаченные вбросы

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14:33   13 Мая 2020
Россия

Путин заявил о необходимости поддержать базу авиаотрасли

Путин заявил о необходимости поддержать базу авиаотрасли

Владимир Путин сообщил, что распространение коронавирусной инфекции и введенные ограничительные меры больше всего ударили по авиаотрасли, по сравнению с остальными видами транспорта.

По словам президента, сейчас необходимо поддержать предприятия авиастроения и увеличить спрос на российские самолеты.

В конце марта Россия прекратила прямое и чартерное авиасообщение с другими странами в связи с пандемией коронавируса. Исключениями стали грузовые, санитарные, гуманитарные и почтовые рейсы, а также перегоны пустых самолетов, некоторые транзитные рейсы и полеты, разрешенные Правительством РФ. Эпидемиологическая обстановка и экономическая ситуация в стране вынудили граждан отказаться и от внутренних рейсов, что тоже повлияло на состояние авиационной отрасли.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #авиация #коронавирус

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