Путин заявил о необходимости поддержать базу авиаотрасли

Владимир Путин сообщил, что распространение коронавирусной инфекции и введенные ограничительные меры больше всего ударили по авиаотрасли, по сравнению с остальными видами транспорта.

По словам президента, сейчас необходимо поддержать предприятия авиастроения и увеличить спрос на российские самолеты.

В конце марта Россия прекратила прямое и чартерное авиасообщение с другими странами в связи с пандемией коронавируса. Исключениями стали грузовые, санитарные, гуманитарные и почтовые рейсы, а также перегоны пустых самолетов, некоторые транзитные рейсы и полеты, разрешенные Правительством РФ. Эпидемиологическая обстановка и экономическая ситуация в стране вынудили граждан отказаться и от внутренних рейсов, что тоже повлияло на состояние авиационной отрасли.