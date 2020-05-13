Портал Госуслуг оказался не способен справиться с объемом заявок на пособия в 10 тысяч рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Сервис для оформления выплат на детей от трех до 16 лет должен был заработать на портале "Госуслуги" 12 мая. Детские выплаты стали одной из мер поддержки граждан в период пандемии COVID-19. Глава государства уточнил, что обратиться за выплатами можно будет с 12 числа, однако многие поспешили зайти на сайт в день обращения президента — 11 мая.

По данным РИА Новости, недоступность сервиса была связана с нагрузочным тестированием в связи с планируемым большим числом запросов.