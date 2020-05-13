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Фитин заявил, что Турция и ЕС препятствуют возвращению беженцев в Сирию

Фитин заявил, что Турция и ЕС препятствуют возвращению беженцев в Сирию

 Путин был вынужден несколько раз повторить просьбу о выплате премий медикам

Путин был вынужден несколько раз повторить просьбу о выплате премий медикам
Расследование ФАН опровергло 22 пункта доклада экспертов ООН о ЧВК «Вагнера»

Расследование ФАН опровергло 22 пункта доклада экспертов ООН о ЧВК «Вагнера»

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14:27   13 Мая 2020
Общество

Путин сообщил, что сайт "Госуслуги" не справился с объемом заявок на детские пособия

Путин сообщил, что сайт "Госуслуги" не справился с объемом заявок на детские пособия

Портал Госуслуг оказался не способен справиться с объемом заявок на пособия в 10 тысяч рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Сервис для оформления выплат на детей от трех до 16 лет должен был заработать на портале "Госуслуги" 12 мая. Детские выплаты стали одной из мер поддержки граждан в период пандемии COVID-19. Глава государства уточнил, что обратиться за выплатами можно будет с 12 числа, однако многие поспешили зайти на сайт в день обращения президента — 11 мая.

По данным РИА Новости, недоступность сервиса была связана с нагрузочным тестированием в связи с планируемым большим числом запросов. 

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #путин #госуслуги

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