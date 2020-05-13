Минздрав РФ предложил повысить возрастной ценз для продажи алкоголя

Процент граждан РФ, умерших от злоупотребления алкоголем, стал больше во время самоизоляции, в связи с чем Минздрав России предложил повысить возрастной ценз по продаже спиртного до 21 года.

Министерство здравоохранения и ранее выступало с подобной инициативой. Еще в прошлом году был разработан законопроект, который запрещал продавать крепкие алкогольные напитки лицам моложе 21 года.

Согласно опросам ВЦИОМ, идею о повышении возрастного ценза поддерживает подавляющее большинство российских граждан.