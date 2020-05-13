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Фитин заявил, что Турция и ЕС препятствуют возвращению беженцев в Сирию

Фитин заявил, что Турция и ЕС препятствуют возвращению беженцев в Сирию

 Путин был вынужден несколько раз повторить просьбу о выплате премий медикам

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14:23   13 Мая 2020
Общество

Минздрав РФ предложил повысить возрастной ценз для продажи алкоголя

Минздрав РФ предложил повысить возрастной ценз для продажи алкоголя

Процент граждан РФ, умерших от злоупотребления алкоголем, стал больше во время самоизоляции, в связи с чем Минздрав России предложил повысить возрастной ценз по продаже спиртного до 21 года.

Министерство здравоохранения и ранее выступало с подобной инициативой. Еще в прошлом году был разработан законопроект, который запрещал продавать крепкие алкогольные напитки лицам моложе 21 года. 

Согласно опросам ВЦИОМ, идею о повышении возрастного ценза поддерживает подавляющее большинство российских граждан. 

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Автор: Яна Либерман
#алкоголь #минздрав #спиртные напитки

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