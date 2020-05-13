Министерство науки РФ совместно с платформой "Россия — страна возможностей" запланировали провести всероссийский онлайн-выпускной для вузов.

Сообщение об этом было опубликовано 13 мая. Решение о таком формате выпускного приняли в связи с запретом властей РФ на проведение массовых мероприятий. Ограничения действуют на всей территории Российской Федерации.

Также министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции дал распоряжение провести выпускные экзамены в вузах исключительно в дистанционном режиме с применением новых технологий. Данное постановление действует в вузах, которые находятся в ведении министерства. Для остальных учебных заведений распоряжение носит рекомендательный характер.