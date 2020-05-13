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Фитин заявил, что Турция и ЕС препятствуют возвращению беженцев в Сирию

Фитин заявил, что Турция и ЕС препятствуют возвращению беженцев в Сирию

 Путин был вынужден несколько раз повторить просьбу о выплате премий медикам

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Расследование ФАН опровергло 22 пункта доклада экспертов ООН о ЧВК «Вагнера»

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14:12   13 Мая 2020
Общество

Минобрнауки планирует провести всероссийский онлайн-выпускной для вузов

Минобрнауки планирует провести всероссийский онлайн-выпускной для вузов

Министерство науки РФ совместно с платформой "Россия — страна возможностей" запланировали провести всероссийский онлайн-выпускной для вузов.

Сообщение об этом было опубликовано 13 мая. Решение о таком формате выпускного приняли в связи с запретом властей РФ на проведение массовых мероприятий. Ограничения действуют на всей территории Российской Федерации. 

Также министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции дал распоряжение провести выпускные экзамены в вузах исключительно в дистанционном режиме с применением новых технологий. Данное постановление действует в вузах, которые находятся в ведении министерства. Для остальных учебных заведений распоряжение носит рекомендательный характер. 

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Автор: Яна Либерман
#вуз #минобрнауки

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