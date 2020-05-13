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Расследование ФАН опровергло 22 пункта доклада экспертов ООН о ЧВК «Вагнера»

Расследование ФАН опровергло 22 пункта доклада экспертов ООН о ЧВК «Вагнера»

 Панель экспертов ООН добавила в доклад о ЧВК в Ливии уже разоблаченные вбросы

Панель экспертов ООН добавила в доклад о ЧВК в Ливии уже разоблаченные вбросы
15:10   13 Мая 2020
Весь мир

Расследование ФАН опровергло 22 пункта доклада экспертов ООН о ЧВК «Вагнера»

Расследование ФАН опровергло 22 пункта доклада экспертов ООН о ЧВК «Вагнера»

Минимум 22 пункта доклада Панели экспертов ООН о присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии оказались недостоверными из-за отсылок на фальсифицированные данные, которые удалось разоблачить журналистам ФАН в первой части анализа секретного документа.

Эксперты Организации Объединенных наций использовали для «доказательства» присутствия российских ЧВК в Ливии поддельные документы центра «Досье», принадлежащего Михаилу Ходорковскому, заказные материалы американских лоббистов, пропагандистские высказывания представителей так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и другие «достоверные» материалы.

Полный разбор документа Панели экспертов ООН был реализован изданием при поддержке 27 сторонних журналистов. Каждый пункт был изучен, а все сфабрикованные данные выявлены. Полностью ознакомиться с первой частью расследования можно на официальном портале Федерального агентства новостей.

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Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Петр Александров
#оон #ливия #чвк #пнс

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