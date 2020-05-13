Беглов: недополученная прибыль бюджета Петербурга превысит 100 млрд рублей

Бюджет Санкт-Петербурга в 2020 году не получит около 100 млрд рублей дохода из-за пандемии коронавируса. Губернатор города Александр Беглов отметил необходимость дополнительных выплат для поддержки предпринимателей и сотрудников здравоохранения.

Доходы бюджета Санкт-Петербурга не в последнюю очередь связаны с налоговыми отчислениями, которые производят физлица и предприниматели. В условиях распространения COVID-19 количество получаемых средств снизилось, из-за чего спланированный ранее бюджет нуждается в пересмотре.

Изначально доход города составляли 675 млрд рублей, однако в новых условиях недополученная прибыль составит около 100 млрд, сообщил губернатор Александр Беглов. Развитие ситуации зависит от дальнейших действий властей и мер, которые принимаются для поддержки населения. Петербург суммарно выделит 17 млрд рублей на оказание помощи бизнесу.