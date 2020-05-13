Быстрая реакция врачей помогла избежать больших жертв в больнице Святого Георгия

Ситуация страшная, но все отработали как нужно. Такими словами информированный источник «Политики Сегодня» из больницы Святого Георгия прокомментировал пожар в госпитале, который в связи с эпидемией коронавируса переделали в инфекционный стационар.

Больница принимала пациентов с симптомами пневмонии и гриппа, но рано утром во вторник, 12 мая, в реанимации загорелся один из аппаратов искусственной вентиляции легких. Комитет по здравоохранению обнародовал список жертв, согласно которому погибли пять пенсионеров, подключенных к ИВЛ.

«Аппарат к кислороду подключен. Не рвануло, следовательно, работали оперативно. Могло быть все намного хуже», — объяснил источник.

В 06:29 приехало первое пожарно-спасательное подразделение. Пожару сразу присвоили повышенный ранг сложности, а всего к месту случившегося прибыли 25 единиц техники и больше 100 спасателей. Понадобилось три часа на ликвидацию последствий пожара.

Петербургский губернатор Александр Беглов также отметил, что врачи и медсестры успели не только эвакуировать пациентов в другие отделения внутри больницы, но и отключить электропитание и подачу кислорода. Благодаря этому удалось избежать еще больших жертв.

«По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электрооборудования», — добавил губернатор.

Петербургские прокуроры проверяют соблюдение требований федерального законодательства в связи с пожаром в больнице Святого Георгия. Следователи возбудили уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности. Уже осмотрели больницу, допросили медицинский персонал и свидетелей.

Сотрудники петербургского СКР проверят оборудование, состояние противопожарной безопасности и пути эвакуации тяжелых больных во всех стационарах города.