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13:53   13 Мая 2020
Общество

Эксперты поговорят на тему "Где отдыхать этим летом?" в пресс-центре Медиагруппы "Патриот"

Сотрудники Федерального агентства новостей и Медиагруппы "Патриот" вместе с экспертами обсудят, как россияне могут отдохнуть летом этого года.

Перспектива провести летний отпуск дома вырисовывается перед многими россиянами. Это связано с тем, что границы других государств еще будут закрыты из-за пандемии коронавируса. Поэтому РФ должна уделить особое внимание внутреннему туризму, заявил президент Владимир Путин. Несмотря на это, курортный сезон может быть отложен и в Крыму, и в Краснодарском крае, сообщает ФАН.

Эксперты, с которыми журналисты выйдут на связь из пресс-центра Медиагруппы "Патриот", ответят на вопросы о том, как провести летний отпуск. Также будет обсуждаться вопрос, что делать с уже оплаченными путевками.

В число спикеров вошли первый заместитель мэра Анапы Сергей Петров, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова и другие.

Последние данные об эпидемиологической ситуации в Российской Федерации можно отследить на официальном портале стопкоронавирус.рф. Администраторы сайта своевременно предоставляют информацию о решениях правительства, в том числе об открытии границ с другими государствами и ослаблении ограничительных мер.

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Автор: Василий Пименов
#отпуск #лето #фан

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