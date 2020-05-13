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13:41   13 Мая 2020
Общество

Мурашко назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в РФ

Мурашко назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в РФ

Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в РФ остается напряженной, но в то же время управляемой, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Согласно последним данным, в России у 240 тыс. пациентов подтвержден диагноз COVID-19. Несмотря на это, как считает Мурашко, ситуацию можно считать управляемой. По его словам, на это повлияли меры, которые были организованы властями.

Пиковую нагрузку на медицинские организации удалось профилактировать именно благодаря принятым ранее мерам по борьбе с распространением COVID-19. Это также помогло создать дополнительный резерв времени для подготовки сил и средств.

Сейчас правительства многих российских субъектов уже начали поэтапно отменять ограничительные меры для поддержания экономики. Достоверные данные о ситуации с COVID-19 опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #коронавирус #Мурашко

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