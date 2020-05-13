Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эксперты поговорят на тему "Где отдыхать этим летом?" в пресс-центре Медиагруппы "Патриот"

Эксперты поговорят на тему "Где отдыхать этим летом?" в пресс-центре Медиагруппы "Патриот"

 Мурашко назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в РФ

Мурашко назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в РФ
Беглов: недополученная прибыль бюджета Петербурга превысит 100 млрд рублей

Беглов: недополученная прибыль бюджета Петербурга превысит 100 млрд рублей

 Чеснаков: Киев пытается разыграть партию против РФ в Минске

Чеснаков: Киев пытается разыграть партию против РФ в Минске
Панель экспертов ООН добавила в доклад о ЧВК в Ливии уже разоблаченные вбросы

Панель экспертов ООН добавила в доклад о ЧВК в Ливии уже разоблаченные вбросы

 ФАН: доклад для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии нужен для легализации вбросов против России

ФАН: доклад для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии нужен для легализации вбросов против России
Эксперты поговорят на тему "Где отдыхать этим летом?" в пресс-центре Медиагруппы "Патриот"

Эксперты поговорят на тему "Где отдыхать этим летом?" в пресс-центре Медиагруппы "Патриот"

 Мурашко назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в РФ

Мурашко назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в РФ
Беглов: недополученная прибыль бюджета Петербурга превысит 100 млрд рублей

Беглов: недополученная прибыль бюджета Петербурга превысит 100 млрд рублей

 Чеснаков: Киев пытается разыграть партию против РФ в Минске

Чеснаков: Киев пытается разыграть партию против РФ в Минске
Панель экспертов ООН добавила в доклад о ЧВК в Ливии уже разоблаченные вбросы

Панель экспертов ООН добавила в доклад о ЧВК в Ливии уже разоблаченные вбросы

 ФАН: доклад для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии нужен для легализации вбросов против России

ФАН: доклад для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии нужен для легализации вбросов против России
13:32   13 Мая 2020
Россия

"Единая Россия" предложила голосовать на выборах в РФ дистанционно

"Единая Россия" предложила голосовать на выборах в РФ дистанционно

"Единая Россия" внесла в Государственную думу поправку о возможности дистанционного голосования на выборах и референдумах в стране. Об этом заявил депутат Дмитрий Вяткин в интервью РИА Новости.

Речь идет о возможности не только дистанционного голосования, но и по почте. Однако голосование по почте не будет распространяться на предстоящий референдум по поправкам к Конституции РФ, уточнил он. 

Ранее стало известно, что голосование по поправкам к Конституции может пройти до начала июля. По данным ряда СМИ, регионы уже начали подготовку к референдуму. Между тем лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование из-за ситуации с COVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#госдума #голосование #единая россия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...