"Единая Россия" предложила голосовать на выборах в РФ дистанционно

"Единая Россия" внесла в Государственную думу поправку о возможности дистанционного голосования на выборах и референдумах в стране. Об этом заявил депутат Дмитрий Вяткин в интервью РИА Новости.

Речь идет о возможности не только дистанционного голосования, но и по почте. Однако голосование по почте не будет распространяться на предстоящий референдум по поправкам к Конституции РФ, уточнил он.

Ранее стало известно, что голосование по поправкам к Конституции может пройти до начала июля. По данным ряда СМИ, регионы уже начали подготовку к референдуму. Между тем лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование из-за ситуации с COVID-19.