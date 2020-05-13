Минпросвещения сообщило о переносе сроков проведения ЕГЭ

Пресс-служба Минпросвещения сообщила о переносе сроков ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Даты проведения единых государственных экзаменов в 2020 году будут скорректированы, указали в ведомстве.

Министерство заключило, что из-за пандемии коронавируса будут перенесены необходимые экзамены. Выпускники девятых классов получат годовые оценки по итогам учебы без экзаменов.

ЕГЭ будет проведено после 8 июня. Окончательные даты проведений экзаменационных испытаний будут объявлены позднее, сообщили в Минпросвещения.