Беглов: в Петербурге открылось 44 детских сада за 2019 год

Власти Санкт-Петербурга в 2019 году открыли рекордное количество детских садов, об этом губернатор Александр Беглов сообщил в ходе отчета, представленного депутатам городского Законодательного собрания.

Всего на территории Санкт-Петербурга в прошлом году открыли 44 детских сада — этот показатель стал для города наибольшим за последние 50 лет. Кроме того, в разных районах города начали работать 16 новых медицинских учреждений и 12 школ, сообщают "Невские Новости".

Строительство новых объектов инфраструктуры проведено при поддержке федерального правительства и лично президента Владимира Путина. Дополнительные средства пошли на ликвидацию дисбаланса, при которой в жилых районах города наблюдалась нехватка социально значимых учреждений. Усиление контроля за подрядчиками позволило выявить нарушения и жестко пресечь попытки недобросовестных организаций срывать сроки введения новых зданий в эксплуатацию.