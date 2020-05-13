Беглов объяснил, как COVID-19 отразился на разных сферах жизни Петербурга

Город оперативно отреагировал на угрозу пандемии коронавирусной инфекции, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время ежегодного отчета в Законодательном собрании.

Почти 6 тыс. специализированных коек развернули в городе в кратчайшие сроки, отметил Беглов. По его словам, прием пациентов с COVID-19 ведется в 15 городских центрах и двух федеральных. Губернатор также отметил мужество и самоотверженность медработников, пишет издание "Невские новости".

Пандемия разорвала налаженную цепочку поставок медоборудования, но Петербург нашел выход из ситуации, подчеркнул глава города. По его словам, в Северной столице оперативно приступили к самостоятельному производству средств индивидуальной защиты и отдельных медицинских препаратов.

Градоначальник в своем отчете также упомянул трагедию, произошедшую в больнице Святого Георгия, где в реанимационном отделении случился пожар. На месте происшествия губернатор побывал лично, он поблагодарил медиков за профессионализм и самоотверженность.