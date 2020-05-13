Минздрав России сообщил о начале клинических испытаний вакцины от пневмонии COVID-19

Министерство здравоохранения отметило, что начало клинических испытаний вакцины против коронавирусной инфекции запланировано на начало июня.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что сейчас сотрудники лабораторий заканчивают доклинические испытания препаратов, разрабатываемых для лечения COVID-19. Также он выразил надежду, что в конце июля возможно появится вакцина, сообщает РИА Новости. Он объяснил, что именно такие прогнозы дают ученые, занимающиеся разработкой сыворотки. Сейчас множество ученых продолжает создавать лекарство от пандемии.