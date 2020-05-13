Красноярка набегала "прощание с карантином" на геотрекере

Жительница Красноярска в честь окончания режима самоизоляции устроила символическую пробежку и вывела на геотрекере слово "прощай". Ранее она также пробежала слово "карантин".

Идея выводить слова на геотрекере пришла красноярке спонтанно. По ее словам, по одному и тому же маршруту бегать надоело, поэтому она решила как-то разнообразить его, передает телеканал "360". Первым словом, которое ей захотелось написать, стало "карантин".

Повторить необычную пробежку девушке захотелось после обращения президента Владимира Путина, который заявил о завершении периода нерабочих дней. По словам бегуньи, она решила таким необычным образом попрощаться с режимом самоизоляции, поэтому и набегала "прощай" на геотрекере.

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