Панель экспертов ООН добавила в доклад о ЧВК в Ливии уже разоблаченные вбросы

Панель экспертов ООН в качестве доказательства присутствия ЧВК «Вагнера» в Ливии привела прошлогодний вброс о ранении российского командира, который уже был ранее опровергнут. Об этом сообщает ФАН в рамках первой части масштабного разоблачения секретного доклада экспертов ООН.

В одной из частей доклада было заявлено, что командир 1-ой разведывательно-штурмовой роты Александр Кузнецов (позывной «Ратибор») был якобы ранен в результате авиаудара 23 сентября 2019 года и его эвакуировали в госпиталь в Санкт-Петербурге. Однако издание Neva Today разоблачило этот фейк еще в октябре прошлого года

Авторы Neva Today привели доказательства того, что Кузнецов жив и здоров и находится дома. Опровержением слухов послужил пост сестры Кузнецова, которая выложила в социальной сети «ВКонтакте» пост с фотографиями — они явно доказывают, что мужчина находился дома с семьей.