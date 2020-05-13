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13:59   13 Мая 2020
Ближнее зарубежье

Чеснаков: Киев пытается разыграть партию против РФ в Минске

Чеснаков: Киев пытается разыграть партию против РФ в Минске

После расширения делегации на переговорах в Минске Украина рассчитывает, что российская сторона в ответ поступит также. Однако это совсем не в интересах Москвы.

Такое мнение высказал российский политолог Алексей Чеснаков, комментируя недавнее соответствующее заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Ранее Андрей Ермак в преддверии очередного раунда минских переговоров по урегулированию в Донбассе заявил, что украинские власти требуют от Москвы ускоренных зеркальных шагов по расширению ее представительства в контактной группе.

По словам Алексея Чеснакова, Киев, публично шантажируя Россию, пытается разыграть против нее двухходовую комбинацию. Первым шагом Киев хочет путем бессмысленных кадровых назначений в контактной группе зафиксировать Россию, как вторую сторону вооруженного конфликта в Донбассе, после чего последует второй шаг – требование прямого документального признания.

Киев пытается разыграть партию против РФ в Минске

Если эти шаги будут сделаны, добавляет политолог, отойти назад будет уже трудно – отзыв Россией своих представителей из Минской контактной группы будет подаваться, как свидетельство попыток торпедировать переговорный процесс.

На практике же, отмечает Алексей Чеснаков, одностороннее расширение украинского представительства в минской контактной группе является пустышкой, именно поэтому для главы офиса президента Украины Андрея Ермака так важно заставить Россию сделать аналогичный ответный шаг.

«Иначе внутренние оппоненты будут иметь обоснованную возможность обвинять главу ОП в предательстве. Но это уже его проблемы», — заключил политолог.

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Автор: Александр Люблинский
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