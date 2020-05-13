Киев пытается разыграть партию против РФ в Минске

После расширения делегации на переговорах в Минске Украина рассчитывает, что российская сторона в ответ поступит также. Однако это совсем не в интересах Москвы.

Такое мнение высказал российский политолог Алексей Чеснаков, комментируя недавнее соответствующее заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Ранее Андрей Ермак в преддверии очередного раунда минских переговоров по урегулированию в Донбассе заявил, что украинские власти требуют от Москвы ускоренных зеркальных шагов по расширению ее представительства в контактной группе.

По словам Алексея Чеснакова, Киев, публично шантажируя Россию, пытается разыграть против нее двухходовую комбинацию. Первым шагом Киев хочет путем бессмысленных кадровых назначений в контактной группе зафиксировать Россию, как вторую сторону вооруженного конфликта в Донбассе, после чего последует второй шаг – требование прямого документального признания.

Если эти шаги будут сделаны, добавляет политолог, отойти назад будет уже трудно – отзыв Россией своих представителей из Минской контактной группы будет подаваться, как свидетельство попыток торпедировать переговорный процесс.

На практике же, отмечает Алексей Чеснаков, одностороннее расширение украинского представительства в минской контактной группе является пустышкой, именно поэтому для главы офиса президента Украины Андрея Ермака так важно заставить Россию сделать аналогичный ответный шаг.