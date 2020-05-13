Правительство РФ объявило о создании ТОР "Столица Арктики" в Мурманске

Правительством России утвержден документ, благодаря которому в Мурманской области появится территория опережающего развития "Столица Арктики". Соответствующее постановление появилось на сайте кабмина 13 мая.

Примечательно, что это первая ТОР, курируемая Минвостокразвитием, которая располагается за пределами Дальнего Востока. ТОР создадут в Мурманске и Кольском районе.

По информации АО "Корпорация Развития Дальнего Востока", о желании работать на новой ТОР ранее заявляли пять предприятий. Размер инвестиций в их проекты может составить более 139 млрд рублей. Кроме того, появятся около 15 000 новых рабочих мест.