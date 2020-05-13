КПРФ проиграла «Единой России»

Коронавирус диктует ежедневную повестку СМИ. Соцсети не дремлют — люди обсуждают положение в мире и делятся мнениями друг с другом. Последователи Ленина из КПРФ решили узнать, успешно ли они работают в этом сегменте.

Коммунисты воспользовались системой мониторинга социальных медиа. Выяснилось, что за апрель 2020 года партия проиграла «Единой России» по упоминаемости в «коронавирусной повестке». По словам активистов КПРФ, отрыв «совсем небольшой» — 124 тысячи постов.

Члены КПРФ измеряют эффективность партии в борьбе с коронавирусом упоминаемостью. Однако такой метод не подходит для оценки деятельности политической силы, объяснил «Политике Сегодня» заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

«Этот метод больше подходит для измерения популярности и медийной известности. Но надо понимать, что поскольку дело касается политической партии, не обязательно эта известность будет позитивная. В случае с КПРФ никоим образом не может идти речь, что эта политика эффективна, а медийная известность носит обязательно позитивную окраску», — подчеркнул эксперт.

КПРФ зарабатывает очки в сетевой борьбе против COVID-19 небезопасными способами. «Политика Сегодня» уже писала, как активисты и депутаты партии подвергали риску ветеранов Великой Отечественной войны, раздавая подарки без индивидуальных средств защиты. Такие «акции» продолжают проходить по всей стране. Ведь чем их больше, тем чаще коммунистов упоминают в социальных сетях.

«Очевидно, что в последнюю декаду апреля региональные отделения и ЦК КПРФ наиболее активно из всех парламентских партий развивали коронавирусную повестку в своей деятельности: в итоге за апрель в целом доля упоминаний о КПРФ в соцмедиа по этой теме наибольшая», — сообщается на сайте партии.

Пока коммунисты Тюменской области спасают от коронавируса салоны красоты и парикмахерские, петербургское отделение партии дарит Боткинской инфекционной больнице семь тысяч наборов одноразовой посуды. Региональные активисты КПРФ продолжают приходить в квартиры пожилых людей без средств защиты, а московский горком занимается едва ли не прямыми провокациями. И все это на фоне продолжающейся пандемии и рекомендаций — а где-то и прямых запретов — выходить на улицу без крайней необходимости.

Даже лидер КПРФ Геннадий Зюганов в недавнем интервью заявил, что самоизолировался на даче и советует всем главам региональных отделений партии находиться дома. Судя по всему, к его словам партийцы не прислушиваются.

Тем не менее, даже если абстрагироваться от смысла упоминаний в социальных сетях, текущая «популярность» коммунистической партии должна не вызывать гордость, а наоборот — заставить лидеров КПРФ задуматься. В таблице, приведенной на официальном сайте, видно, насколько коммунисты отстают от «Единой России». Для руководства партии это повод насторожиться, считает Шаповалов.