Мишустин: новый пакет поддержки россиян станет самым дорогим из принятых

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел онлайн конференцию. Он сообщил подробности об уникальном пакете поддержки граждан и экономики.

Михаил Мишустин рассказал, что анонсированный президентом России Владимиром Путиным пакет поддержки граждан и экономики РФ будет самым дорогим из принятых. Находящийся на лечении от коронавирусной инфекции премьер-министр провел видеоконференцию.

Правительство России рассматривает и продумывает необходимые меры в период мировой пандемии коронавируса. Кабмин готовит программу мер в действующих условиях. Михаил Мишустин оценил пакет поддержки населения и экономики страны.