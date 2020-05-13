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12:16   13 Мая 2020
Экономика

Эксперт призвал россиян читать отзывы о товаре и продавце при покупках в Интернете

Эксперт призвал россиян читать отзывы о товаре и продавце при покупках в Интернете

Рост числа интернет-покупок стал причиной появления злоумышленников, пытающихся получить доступ к банковским картам россиян. Эксперт Павел Мясоедов рассказал, как избежать кражи средств и проверить подлинность торговой площадки.

Чаще всего мошенники используют для взаимодействия с потребителями поддельные магазины, маскирующиеся под популярные площадки. Они могут в точности повторять дизайн страницы и отличаться только адресом — именно на него стоит обратить внимание перед приобретением товаров. 

После выбора продукта клиента переводят на страницу оплаты, которая также будет похожа банковскую. Сегодня браузеры дают возможность определить подлинность банковского сервиса и прочитать отзывы других пользователей, сообщил "Прайм" директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов. Если страница вызывает подозрение, то наилучшим вариантом будет отказ от взаимодействия с подозрительным продавцом.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #мошенничество #интернет #торговля

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