Эксперт призвал россиян читать отзывы о товаре и продавце при покупках в Интернете

Рост числа интернет-покупок стал причиной появления злоумышленников, пытающихся получить доступ к банковским картам россиян. Эксперт Павел Мясоедов рассказал, как избежать кражи средств и проверить подлинность торговой площадки.

Чаще всего мошенники используют для взаимодействия с потребителями поддельные магазины, маскирующиеся под популярные площадки. Они могут в точности повторять дизайн страницы и отличаться только адресом — именно на него стоит обратить внимание перед приобретением товаров.

После выбора продукта клиента переводят на страницу оплаты, которая также будет похожа банковскую. Сегодня браузеры дают возможность определить подлинность банковского сервиса и прочитать отзывы других пользователей, сообщил "Прайм" директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов. Если страница вызывает подозрение, то наилучшим вариантом будет отказ от взаимодействия с подозрительным продавцом.