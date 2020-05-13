Мишустин сообщил о двух миллионах заявок на детские выплаты за сутки

Два миллиона заявлений на детские выплаты в размере 10 тысяч рублей было подано за последние сутки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по социально-экономической ситуации в стране.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков накануне был госпитализирован с коронавирусом. По его словам, он не контактировал в очной форме с российским президентом Владимиром Путиным более месяца.

Владимир Путин ранее объявил, что с 1 июня вводятся единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех до шестнадцати лет в качестве поддержки в период пандемии коронавируса.