Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мишустин: новый пакет поддержки россиян станет самым дорогим из принятых

Мишустин: новый пакет поддержки россиян станет самым дорогим из принятых

 Украинского посла в Турции раскритиковали за отношение к песне "Катюша"

Украинского посла в Турции раскритиковали за отношение к песне "Катюша"
Эксперт призвал россиян читать отзывы о товаре и продавце при покупках в Интернете

Эксперт призвал россиян читать отзывы о товаре и продавце при покупках в Интернете

 Мишустин сообщил о двух миллионах заявок на детские выплаты за сутки

Мишустин сообщил о двух миллионах заявок на детские выплаты за сутки
ФАН: доклад для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии нужен для легализации вбросов против России

ФАН: доклад для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии нужен для легализации вбросов против России

 ФАН: сфабрикованные данные центра «Досье» легли в основу доклада экспертов для ООН по Ливии

ФАН: сфабрикованные данные центра «Досье» легли в основу доклада экспертов для ООН по Ливии
Мишустин: новый пакет поддержки россиян станет самым дорогим из принятых

Мишустин: новый пакет поддержки россиян станет самым дорогим из принятых

 Украинского посла в Турции раскритиковали за отношение к песне "Катюша"

Украинского посла в Турции раскритиковали за отношение к песне "Катюша"
Эксперт призвал россиян читать отзывы о товаре и продавце при покупках в Интернете

Эксперт призвал россиян читать отзывы о товаре и продавце при покупках в Интернете

 Мишустин сообщил о двух миллионах заявок на детские выплаты за сутки

Мишустин сообщил о двух миллионах заявок на детские выплаты за сутки
ФАН: доклад для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии нужен для легализации вбросов против России

ФАН: доклад для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии нужен для легализации вбросов против России

 ФАН: сфабрикованные данные центра «Досье» легли в основу доклада экспертов для ООН по Ливии

ФАН: сфабрикованные данные центра «Досье» легли в основу доклада экспертов для ООН по Ливии
12:16   13 Мая 2020
Политика

Мишустин сообщил о двух миллионах заявок на детские выплаты за сутки

Мишустин сообщил о двух миллионах заявок на детские выплаты за сутки

Два миллиона заявлений на детские выплаты в размере 10 тысяч рублей было подано за последние сутки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по социально-экономической ситуации в стране.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков накануне был госпитализирован с коронавирусом. По его словам, он не контактировал в очной форме с российским президентом Владимиром Путиным более месяца.

Владимир Путин ранее объявил, что с 1 июня вводятся единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех до шестнадцати лет в качестве поддержки в период пандемии коронавируса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#рф #мишустин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...