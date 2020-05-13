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12:06   13 Мая 2020
Экономика

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Требования банков к потенциальным заемщикам стали более жесткими в условиях пандемии и кризиса. По данным Национального бюро кредитных историй, в апреле гражданам было одобрено лишь 20% заявок.

Больше всего отказов отмечается в сегменте потребительского кредитования. По итогам апреля уровень одобрения банками таких кредитов составил 19,6%.

В НБКИ отмечают, что снижение уровня одобрения произошло за счет клиентов с низким кредитным рейтингом. Если год назад согласие кредитных организаций на заем получали 19% таких граждан, то в апреле 2020 года кредит смогли получить лишь 12% потенциальных заемщиков, не обладающих хорошей финансовой репутацией, передает "Коммерсант".

При этом для тех, чей кредитный рейтинг высокий, получить деньги от банка стало легче. В апреле кредиты были одобрены 79% заемщикам из верхнего диапазона. Для сравнения, годом ранее заем предоставили 63% банковских клиентов с высоким кредитным рейтингом.

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Автор: Илья Романович
#банки #финансы #кредиты #нбки

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