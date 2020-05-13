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11:57   13 Мая 2020
Экономика

Эксперты Sohu заявили о преимуществах российской говядины перед конкурентами

Эксперты Sohu заявили о преимуществах российской говядины перед конкурентами

Россия готова поставлять в Китай высококачественную говядину, которая будет интереснее аналогов из Австралии, США и Бразилии. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu, прогнозирующие миллиардные потери для сельского хозяйства Запада.

Ведущим игроком китайского рынка мяса длительное время считалась Австралия, поставившая Пекину миллионы тонн продукции. Однако в условиях пандемии коронавируса иностранные предприятия временно приостановили работу, чем готова воспользоваться Россия. Она способна занять значительную долю рынка говядины и потеснить конкурентов, уверены в издании Sohu.

Продукция из РФ будет интереснее местному потребителю за счет высоких стандартов — в отличие от американских, австралийских и бразильских аналогов, российская говядина натуральная, не содержит ГМО и откармливается зерновыми культурами, пишет "ПолитРоссия". Кроме того, она выгодна покупателю благодаря соотношению цены и качества. В этих обстоятельствах США и другие страны могут потерять миллиарды долларов, сократив присутствие на одном из главных мировых рынков.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #китай #торговля #говядина

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