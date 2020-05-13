Украинского посла в Турции раскритиковали за отношение к песне "Катюша"

Пользователи Сети отреагировали на угрозы украинского посла в Турции Андрея Сибиги ограничить посещение Аланьи из-за песни "Катюша", прозвучавшей там в День Победы.

Сибига назвал провокацией исполнение песни "Катюша" в курортном турецком городе. Он считает, что так власти Турции показывают свое неуважение к Украине. Подробнее об этом рассказывается в материале ФАН.

Некоторые пользователи выразили солидарность украинскому дипломату, но большинство отреагировали на его слова с долей иронии, поскольку посол решил притянуть политику к этой безобидной ситуации.

Люди считают, что заявления посла никак не могут быть реализованы, поскольку невозможно запретить людям посещать Аланью. Пользователи считают, что украинским властям следует отказаться от попыток вмешательства в дела других стран.