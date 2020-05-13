Россия сохранит лидерство на рынке пшеницы благодаря рекордному урожаю

Российское сельское хозяйство в текущем сезоне вновь соберет рекордный урожай пшеницы и других культур, упрочив свои позиции на мировом продовольственном рынке. Об этом сообщают аналитики Минсельхоза США.

Фермеры из России бьют рекорды производительности, четвертый год подряд собирая крупнейший урожай. В текущем сезоне им удастся поставить около 77 млн тонн продукции, без учета фуража, ржи и кукурузы. Таким образом, РФ занимает третье место в мире по эффективности сельского хозяйства, уступая лишь Китаю и Индии.

Позиции России на мировом рынке продукции останутся неизменными, считают в американском профильном ведомстве. Отечественная пшеница будет все также популярна у иностранных потребителей, обгоняя по объему поставок Евросоюз и Канаду. Пандемия коронавирусной инфекции не окажет негативного влияния на отрасль, так как ажиотаж придется на вторую половину года.