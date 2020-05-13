ФАН: доклад для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии нужен для легализации вбросов против России

Эксперты Организации объединенных наций (ООН) в своем секретном докладе о присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии использовали недостоверную информацию, сфальсифицированную и направленную на дискредитацию Москвы и ее шагов по мирному урегулированию. Об этом сообщили журналисты Федерального агентства новостей (ФАН) в своем разоблачающем материале.

ФАН вместе с 27 независимыми журналистами внимательно изучили доклад Панели экспертов ООН и выяснили, что настоящей целью такого документа стала дискредитация России, а также ее мирных инициатив. Все 53 пункта наполнены недостоверными и сфальсифицированными данными.

Речь идет о запланированной провокации, инициатором которой выступает так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии и его турецкие и американские кураторы. Таким образом, секретный документ является очередным способом узаконивания вбросов.

С первой частью расследования ФАН, разоблачающего 22 пункта доклада, можно ознакомиться на сайте издания.