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ФАН: доклад для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии нужен для легализации вбросов против России

ФАН: доклад для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии нужен для легализации вбросов против России

 ФАН: сфабрикованные данные центра «Досье» легли в основу доклада экспертов для ООН по Ливии

ФАН: сфабрикованные данные центра «Досье» легли в основу доклада экспертов для ООН по Ливии
12:29   13 Мая 2020
Весь мир

ФАН: доклад для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии нужен для легализации вбросов против России

ФАН: доклад для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии нужен для легализации вбросов против России

Эксперты Организации объединенных наций (ООН) в своем секретном докладе о присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии использовали недостоверную информацию, сфальсифицированную и направленную на дискредитацию Москвы и ее шагов по мирному урегулированию. Об этом сообщили журналисты Федерального агентства новостей (ФАН) в своем разоблачающем материале. 

ФАН вместе с 27 независимыми журналистами внимательно изучили доклад Панели экспертов ООН и выяснили, что настоящей целью такого документа стала дискредитация России, а также ее мирных инициатив. Все 53 пункта наполнены недостоверными и сфальсифицированными данными.

Речь идет о запланированной провокации, инициатором которой выступает так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии и его турецкие и американские кураторы. Таким образом, секретный документ является очередным способом узаконивания вбросов.

С первой частью расследования ФАН, разоблачающего 22 пункта доклада, можно ознакомиться на сайте издания.

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Автор: Олег Королев
#расследование #оон #ливия #доклад #чвк вагнера #пнс

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