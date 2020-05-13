Гордон поддержал идею польского Львова

Украинский журналист Дмитрий Гордон, считает, что для города Львов было бы лучше, если бы в годы Второй мировой войны Красная Армия его не освобождала и город не вошел бы в состав СССР.

Такое мнение Гордон высказал, выступая в эфире телеканала «Украина 24».

При этом пропагандист признал, что в этом случае, Львов не стал бы и украинским городом, а остался бы частью Польши. По словам Дмитрия Гордона, он не видит в этом ничего плохого.

«Я за то, чтобы люди жили так, как им удобно и хорошо» — подчеркнул он, добавив, что, если бы люди жили своей буржуазной жизнью без КГБ и НКВД, без советской идеологии, и им было бы хорошо, то в этом не было бы никакой проблемы.

Напомним, ранее издание «Комсомольская правда» приводило интервью с участием доктора исторических наук из Москвы Олега Назарова и директора Института археологии Украины Петра Толочке, которые заявили, что Украина представляет из себя лоскутное одеяло, сшитое за последние несколько столетий из подарков российских царей и советских генсеков

По словам Олега Назарова, еще в 1654 году договор с Москвой Богдан Хмельницкий подписывал не от имени Украины, которой просто не существовало, а от имени Войска Запорожского. А само слово «украинцы» появилось от трансформировавшегося слова «окраинцы» — так поляки в XVII столетии начали называть своих соседей на восточных окраинах.

«Тогда Россия и Малороссия объединялись не на равных условиях. Украина вошла на правах автономии в состав империи. Украинская территория занимала несколько небольших областей по левую сторону Днепра. Было и правобережье — Черкасская и Волынская области, но там поляки хозяйничали», — добавил украинский академик Толочко.

В том случае, если Украина начнет распадаться как несостоявшееся государство, на ее территории смогут претендовать все соседние страны, отметили эксперты. помимо России, по их словам, это и Польша, и Венгрия, и Румыния, земли которых в разное время были включены в состав нынешней Украины.